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Güneyde Çıkan Dünkü Yangınla İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı!

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Milikuri köyünde çıkan yangınla ilgili 66 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Güneyde Çıkan Dünkü Yangınla İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı!

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Milikuri köyünde çıkan yangınla ilgili 66 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:09
Güneyde Çıkan Dünkü Yangınla İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı!

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Milikuri köyünde çıkan yangınla ilgili 66 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Rum haber kaynaklarına göre yangının, saat 13.20’de bahse konu şahsın evinin olduğu bölgede tahtaları yakmaya çalışırken çıktığı düşünülüyor. 

Ormanlık alana yayılan yangın, köydeki evlerin de çok yakına kadar ilerlemişti.   

Haberlerde 17.15’te kontrol altına alınan yangında, içerisinde yabani bitki örtüsü ve çam ağaçlarının olduğu 10 hektarlık alanın yandığı belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 12:12
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