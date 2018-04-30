Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107868
ALTIN
171.221
DOLAR
4.0422
STERLİN
5.5506
EURO
4.8919
Müşteri çıkmadı
MÜŞTERİ ÇIKMADI
KTHY binası için açık artırma…
KTHY BİNASI İÇİN AÇIK ARTIRMA
Ercan’a inişlere sis engeli...
ERCAN’A İNİŞLERE SİS ENGELİ
Ölümlü kaza!
ÖLÜMLÜ KAZA
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

Güney’de çifte cinayete karışan dördüncü şahıs da tutuklandı

Geçtiğimiz haftalarda Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde işlenen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayette, 22 yaşındaki dördüncü bir şahsın daha tutuklandığı ifade edildi.

Güney’de çifte cinayete karışan dördüncü şahıs da tutuklandı

Geçtiğimiz haftalarda Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde işlenen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayette, 22 yaşındaki dördüncü bir şahsın daha tutuklandığı ifade edildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:33
Güney’de çifte cinayete karışan dördüncü şahıs da tutuklandı

“GERİYE İTİRAFLAR KALDI”

Geçtiğimiz haftalarda Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde işlenen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayette, 22 yaşındaki dördüncü bir şahsın daha tutuklandığı ifade edildi.

Tutuklanan dördüncü şahsın dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne götürülmesi sırasında, ortaya cinayetle ilgili yeni ifşaatlar çıktığını yazan Haravgi gazetesi, 22 yaşındaki kişinin, kendisinin maskeli şahıs olduğunu ve eve girdiğinde çiftin hali hazırda ölmüş olduğunu söylediğini aktardı.

Bugün olay yerinde keşif yapılacağını da kaydeden gazete, çiftin görgü tanığı olan 15 yaşındaki oğullarının da buna çağrılacağını belirtti.

19 Nisan’da işlenen cinayette İngiliz Okulu öğretmeni 60 yaşındaki Yorgos Hacıyeorgiu ve 59 yaşındaki eşi Dinas Sergiu defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

“Cinayet Yerine Geri Dönüş” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, mahkemenin geçtiğimiz cumartesi günü yakalanan 22 yaşındaki şahsın sekiz gün gözaltında kalmasına karar verdiğini kaydeden gazete, şahsın mahkemede avukatsız olduğunu ve tutuklanmasına da itiraz etmediğini belirtti.

22 yaşındaki şahsın, verdiği ifadede diğer üç zanlıyla buluştuğunu kabul ettiğini, ayrıca kurbanların evine nasıl girdiğini izah ettiğini de yazan gazete, 22 yaşındaki şahsa kapıyı 33 yaşındaki zanlının açtığını kaydetti.

33 yaşındaki zanlının kız arkadaşının ifadesinin ardından 22 yaşındaki şahsın tutuklandığını belirten gazete, 33 yaşındaki şahsın kız arkadaşının verdiği ifadede, 18 Nisan tarihinde kendisi, 33 yaşındaki şahıs, onun üvey kardeşi ve dördüncü zanlının buluştuklarını ve buluşmada 33 yaşındaki şahsın kendilerine, 22 yaşındaki zanlının bir para kasasını çalmaya gideceklerini söylediğini aktardı.

33 yaşındaki zanlının, kız arkadaşından ve üvey kardeşinden ise evde kalmalarını ve daha sonra kasayı taşımalarına yardım etmeleri için kendilerinden haber beklemelerini istediğini belirten gazete, kızın ifadesinde, erkek arkadaşının kendilerine gerekirse çifti öldüreceğini söylediğini de ifade etti.

Bugüne kadar şüphelilerin çevresinden cinayetle ilgili 123 ifade alındığını ve 77 ifade daha alınmasının beklendiğini kaydeden gazete, öte yandan soruşturma ekibinin dün gece geç saatlerde 22 yaşındaki dördüncü zanlı ile birlikte olay yerine döndüklerini ekledi.

Politis gazetesi habere “Soygun Planladılar İki Cinayet İşlediler- Çifte Cinayet Polise Göre Tamamen Aydınlatıldı- Dördüncü Zanlı Cinayeti İşleyen Şahıs Olarak 33 Yaşındaki Conis’e İşaret Etti” başlıklarıyla manşetten yer verirken, Alithia “Geriye İtiraf Kaldı”, Fileleftheros’ta ise “Maskeli Şahıs Tutuklandı” başlıklarıyla haberi manşetlerine taşıdılar.

Son Güncelleme: 30.04.2018 11:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis, Suudi Arabistan’da temaslarda bulundu
Hristodulidis, Suudi Arabistan’da temaslarda bulundu
Katillerin kavgası!
Katillerin kavgası!
Kocias, Güney Kıbrıs’a gelecek
Kocias, Güney Kıbrıs’a gelecek
Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında trafik kazaları sonucu 53 kişi öldü
Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında trafik kazaları sonucu 53 kişi öldü
Elam Başkanı Hristu’nun Demeci!
Elam Başkanı Hristu’nun Demeci!
Hristodulidis Kathimerini Gazetesine Demeç Verdi
Hristodulidis Kathimerini Gazetesine Demeç Verdi
Tornaridis İle Söyleşi
Tornaridis İle Söyleşi
"Strovolo Cinayetinde Kardeşler Suçu Birbirine Atıyor"
"Strovolo Cinayetinde Kardeşler Suçu Birbirine Atıyor"
Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris İle Söyleşi
Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris İle Söyleşi
"Fileleftheros: “iki Versiyonda Kadife Ayrılık”
"Fileleftheros: “iki Versiyonda Kadife Ayrılık”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim