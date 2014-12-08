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Güneyde Çevreciler Akkuyu’dan Endişeli

Kıbrıs Rum tarafından sadece Rum siyasi partilerden Çevreciler ve Ekologlar Hareketi’nin Akkuyu’da nükleer enerji santrali kurulmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Güneyde Çevreciler Akkuyu’dan Endişeli

Kıbrıs Rum tarafından sadece Rum siyasi partilerden Çevreciler ve Ekologlar Hareketi’nin Akkuyu’da nükleer enerji santrali kurulmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtildi.

08 Aralık 2014 Pazartesi 09:13
Güneyde Çevreciler Akkuyu’dan Endişeli
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 Kıbrıs Rum tarafından sadece Rum siyasi partilerden Çevreciler ve Ekologlar Hareketi’nin Akkuyu’da nükleer enerji santrali kurulmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Politis gazetesi Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer enerji santralinin, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun onaylanmasının ardından yeniden KKTC’nin gündeminde yer aldığını belirtti.

Uzmanların, çalışmanın güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirerek, bir kaza durumunda Kıbrıs için doğacak tehlikelere vurgu yaptığını kaydeden gazete, Greenpeace-Türkiye ve Türkiye Çevre Mühendisleri Odası’nın bu yönde yaptığı açıklamaları aktardı.

Öte yandan Kıbrıs Rum tarafında sadece Çevreciler ve Ekologlar Hareketi’nin, geçen Pazartesi günü çalışmanın Türk makamlarınca onaylanmasını yorumladığını, diğer partiler ve Hükümetinse konuyla ilgili pozisyonları hakkında açıklama yapmadığını belirten gazete, ayrıca sadece Çevreciler ve Ekologlar Hareketi’nin uzun bir zamandır Akkuyu’da nükleer enerji santrali kurulması planlarından doğacak tehlikelere vurgu yaptığına dikkat çekti.

Habere göre Hareket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, nükleer enerji santraliyle ilgili anlaşmanın Rum ve Yunan Hükümetlerini endişelendirmesi gerektiğini belirterek, söz konusu durumda, tehlikelere de rağmen “çıkarların konuştuğunu” savundu.

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