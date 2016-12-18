Güneyde “Boykot” Endişesi Hakim

Güney Kıbrıs’ta bugünkü yerel seçimlerde azımsanmayacak miktarda seçmenin oy kullanmaya gitmeyerek seçimi boykot etmesinden endişe ediliyor.

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği haberinde, bugünkü seçimlerde en büyük meselenin boykot ve halkın düşük ilgisiyle mücadele olduğunu yazdı.

Yerel seçimler halkın günlük yaşamıyla ilgili olmasına rağmen, oy vermeye gitmeyenlerin sayısının rekora ulaşacağı yönünde değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydeden gazete, bir yandan başrolde yerel yönetim liderlerinin olduğu skandalların ortaya çıkmasıyla vatandaşların siyasi yaşama itibar etmemesi, diğer yandan Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve yerel yönetim reformlarıyla ilgili çeşitli çalışmaların bu seçimlerde güçlü bir “boykot” yarattığını belirtti.

Diğer gazeteler bugünkü seçimlerle ilgili haberleri şu başlıklarla verdi:

Alithia: “Koltuklardan Kalkacak mıyız?.. Seçim Zamanı Ancak Boykot Siyasetçilerimizi Ürkütüyor… İtibar Edilmemesinden Korkuyorlar”

Simerini: “Düşük İlginin Olduğu Seçimler”

Politis: “Kayıtsızlık, Kazanalar ve Kaybedenler”

Haravgi: “Dürüstçe, Nitelikli, İlerici Oy Kullanıyoruz”