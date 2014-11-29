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Güney’de Barajların Doluluğu Geçen Senenin Yarısı Kadar

Güney Kıbrıs’ta barajlardaki su miktarının Kasım ayı itibarıyla 81 milyon metreküp olduğu, bu miktarın, geçen sene aynı dönemde barajlarda biriken suyun yarısına tekabül ettiği bildirildi.  

Güney’de Barajların Doluluğu Geçen Senenin Yarısı Kadar

Güney Kıbrıs’ta barajlardaki su miktarının Kasım ayı itibarıyla 81 milyon metreküp olduğu, bu miktarın, geçen sene aynı dönemde barajlarda biriken suyun yarısına tekabül ettiği bildirildi.  

29 Kasım 2014 Cumartesi 11:12
Güney’de Barajların Doluluğu Geçen Senenin Yarısı Kadar
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Güney Kıbrıs’ta barajlardaki su miktarının Kasım ayı itibarıyla 81 milyon metreküp olduğu, bu miktarın, geçen sene aynı dönemde barajlarda biriken suyun yarısına tekabül ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, geçen yıl barajların doluluk oranının, 165 milyon metreküp suyla yüzde 56,7 iken, bu yıl 81 milyon metreküp suyla yüzde 28 olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Rum Haber Ajansı’na konuşan Baf Su İşleri Dairesi yetkilisi Vasos Sokratus, geçen yıl benzeri görülmemiş bir kuraklık yaşandığını ve barajlara olan su akışının 12 milyon metreküp olduğunu belirterek, son büyük kuraklığın 2007-2008 yılında barajlara 18 milyon 700 bin metreküp su akışı olmasıyla yaşandığını ve bu dönemde gemilerle su ihraç etmek zorunda kalındığını anımsattı.

Baf’taki barajların rezerv miktarının Güney Kıbrıs’taki diğer barajlara göre çok iyi olduğunu söyleyen Sokratus, Evretu barajında 10 milyon 9 bin metreküp su (yüzde 45,4), Aprokremos barajında 28 milyon 6 bin metreküp su (yüzde 54,7), Kannavius-Aproyas barajında ise 9 milyon 300 bin metreküp su (yüzde 54,5) bulunduğunu belirtti.

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