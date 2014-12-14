Güneyde Barajların 4’te 1’i Dolu

BAKAN İÇME VE DİĞER AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUDA KESİNTİ OLMAYACAĞI TEMİNATI VERDİ

Güneyde barajların bu dönemde neredeyse 4’te 1’inin dolu olması nedeniyle su kesintisi yapılabileceği endişeleri ortaya çıkarken, yetkili bakan içme ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan suda bir kesinti yapılmayacağını belirtti.

Alithia gazetesi “Su Tedarikinde Herhangi Bir Kesinti Yok… Tarım Bakanı Yatıştırıyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, geçen yıl hemen hemen bu dönemde barajların doluluk oranı yüzde 60 iken, bu yıl barajların neredeyse 4’te 1’inin; yani yüzde 27,6’sının dolu olduğunu kaydetti.

Barajlarda sadece bu kadar su olması nedeniyle akıllara birkaç yıl önce olduğu gibi bu yıl da su kesintisi olur mu ihtimalinin geldiğini belirten gazete, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis’in içme ve diğer amaçlar için kullanılan suda bir kesinti olmayacağı teminatı verdiğini aktardı.

Habere göre gazeteye konuşan Kuyalis, Bakanlığın barajlarla ilgili mevcut trajik durumu göğüslemeye hazır olduğunu belirtti.

İçme ve diğer amaçlar için kullanılan suda bir kesinti yapılmayacağını söyleyen Kuyalis, tarım amacıyla verilen su konusunda, yağışlara bağımlı olunmaması için stratejik bir planlama yapıldığını ifade etti.

Bakanlığın tarım için suyun nasıl tahsis edilebileceği konusunda çalışma yapacağını söyleyen Kuyalis, yeni yılla birlikte tarım amacıyla geri dönüştürülmüş suyun kullanılmasıyla su dengesinin güçlendirilmesi için Hükümetin stratejik planlamasının uygulamaya konacağını belirtti.

Kuyalis, sorunun daha kötü bir hal alması ihtimali karşısında içme suyu konusunda uzun vadeli planlamalar yapıldığını da ifade ederek, eğer gerekirse tuzdan arındırılmış daha fazla su satın alacaklarını söyledi.

BARAJLARDAKİ DURUM

12 Aralık itibariyle barajların doluluk oranının 80,286 milyon metreküp ile yüzde 27,6 olduğunu kaydeden gazete, geçen yıl bu dönemde barajların doluluk oranının 162,036 milyon metreküp ile yüzde 55,7 olduğunu belirtti.

En büyük su stokunun adanın ikinci büyük barajı Asprokremos barajında bulunduğunu ve doluluk oranının 28,332 milyon metreküp su ile yüzde 54,1 olduğunu kaydeden gazete, geçen yıl bu dönmede Asprokremos barajının doluluk oranını yüzde 83,5; iki yıl önce ise yüzde 100 olduğunu aktardı.

Gazete adanın en büyük barajı olduğu söylenen Kuri barajının ise şu anda doluluk oranının 20,218 milyon metreküp su ile yüzde 17,6 olduğunu belirterek, geçen yıl bu dönemde doluluk oranının yüzde 54,7 olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, barajlara akan su miktarı ise şu şekilde:

“2012: Ekim 0,748, Kasım 3,182 ve Aralık 50,878 milyon metreküp

2013: Ekim 0,384, Kasım 0,672 ve Aralık 1,669 milyon metreküp

2014: Ekim 0,315, Kasım 0,915 ve şu ana kadar Aralık ayı 0,452 milyon metreküp.”