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Güney’de Barajlara Yönelik Su Akışı Çok Az

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen son yağışların Aralık ayına ilişkin toplam yağışın önemli bir yüzdesini kapsadığı, ancak yağışların Lefkoşa Rum kesimi ile Larnaka’da yol açtığı sorunlara rağmen, su kaynaklarına neredeyse hiç katkıda bulunmadığı ifade edildi.

Güney’de Barajlara Yönelik Su Akışı Çok Az

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen son yağışların Aralık ayına ilişkin toplam yağışın önemli bir yüzdesini kapsadığı, ancak yağışların Lefkoşa Rum kesimi ile Larnaka’da yol açtığı sorunlara rağmen, su kaynaklarına neredeyse hiç katkıda bulunmadığı ifade edildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Güney’de Barajlara Yönelik Su Akışı Çok Az
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“EVLERİ SU BASTI AMA BARAJLARDA SU YOK”

 Güney Kıbrıs’ta meydana gelen son yağışların Aralık ayına ilişkin toplam yağışın önemli bir yüzdesini kapsadığı, ancak yağışların Lefkoşa Rum kesimi ile Larnaka’da yol açtığı sorunlara rağmen, su kaynaklarına neredeyse hiç katkıda bulunmadığı ifade edildi.

Bugüne kadarki verilerin su akışıyla ilgili olarak oldukça endişe verici olduğunu kaydeden Fileleftheros gazetesi, su rezervlerinin azaldığı göz önüne alındığında bunun daha da endişe verici olduğunu, çünkü geçtiğimiz yılın son dönemlerdeki en kötü ikinci yıl olduğunu kaydetti.

Ancak geçtiğimiz yılın verilerinin farklı olduğunu kaydeden gazete, birçok barajın taştığı önceki yıllar yüzünden geçen yıl su rezervlerinin fazla olduğunu ve problem yaşanmadığını belirtti.

Haberinde, barajlara yönelik bu yılki su akışına ilişkin verilere de yer veren gazete, 1 Ekim’den düne kadarki su akış miktarının 2 bin 383 metreküp olduğunu ifade etti.

1 Aralık’tan düne kadar barajlara akan suyun miktarının bin 153 metreküp olduğunu da belirten gazete, geçen yılın Aralık ayında bu miktarın bin 669 metreküp olduğunu yazdı.

Şu an Rum tarafındaki barajlarda 80 bin 662 metreküp su bulunduğunu ve barajlardaki doluluk oranının yüzde 27,7 olduğunu kaydeden gazete, geçen yıl ise yüzde 55,5 dolululuk oranı ile barajlarda 161 bin 523 metreküp su olduğunu ekledi.

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