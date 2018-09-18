Güneyde 200 Binden Fazla İnsan Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Tehdidi Altında Yaşıyor



Güney Kıbrıs’ta her 4 kişiden birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidi altında yaşadığı bildirildi.



Politis gazetesi Rum İstatistik Dairesi’nin 2017 verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 25’ini temsil eden 214 bin 636 kişinin, yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidi altında yaşadığını kaydetti.



Bu durumda nüfusun 4’te 1’inin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten gazete, öte yandan 2016 yılına kıyasla 2017 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidi altında yaşayanların sayısında düşüş olduğunu belirterek, 2016 yılında söz konusu rakamın 230 bin olduğunu yazdı.



Temel ürünlerden yoksun kalanların oranının ise, 2017 yılında yüzde 11,5 olduğunu aktaran gazete, 2016 yılındaki rakamın ise 13,6 olduğunu belirtti.

