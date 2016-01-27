Güneyde 11 H1n1 Vakası

GÜNEYDE 11 H1N1 VAKASI

Güney Kıbrıs’ta, halk arasında domuz gribi olarak da bilinen 11 H1N1 vakasının görüldüğü haber verildi.

Alithia gazetesine göre, Rum Sağlık Bakanlığı temsilcisi Haralambos Harialu, dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, 11 vakadan 4’ünün taburcu edildiğini geri kalanların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Tedavileri süren vakalardan 4’ünün özel hastane, 3’ünün devlet hastanelerinde bulunduğunu söyleyen Harilau, 77 yaşında olan vakalardan birinin durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Harilau, mevsimsel gribin artışta olduğuna işaret ederken şu anda endişelenecek bir durumun olamadığını, kış boyunca başka vakaların da olacağını belirtti.





