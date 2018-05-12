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Güney Lefkoşa’da Son İki Ayda 7 Kundaklama...

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Güney Lefkoşa’ya bağlı Lakatamya semtinde dün sabaha karşı bir kafenin kundaklandığı ve çıkan yangın sonucunda kafede maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Güney Lefkoşa’da Son İki Ayda 7 Kundaklama...

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Güney Lefkoşa’ya bağlı Lakatamya semtinde dün sabaha karşı bir kafenin kundaklandığı ve çıkan yangın sonucunda kafede maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:13
Güney Lefkoşa’da Son İki Ayda 7 Kundaklama...
Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Güney Lefkoşa’ya bağlı Lakatamya semtinde dün sabaha karşı bir kafenin kundaklandığı ve çıkan yangın sonucunda kafede maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Bunun son 10 gün içerisinde Güney Lefkoşa’da gerçekleşen 4’üncü kundaklama olduğunu yazan Fileleftheros, son iki ay içerisinde Güney Lefkoşa ve bölgelerinde toplam 7 kundaklama gerçekleştiğini kaydetti.

Haberde, Rum polisinin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

(İY/ÖK)
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