Güney Lefkoşa’da Kundaklama, Limasol’da Yangın



Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Güney Lefkoşa’da bir mağazada kundaklama sonucu yangın çıkarken, Limasol yakınlarında da yol kenarında yangın çıktı.



Haravgi gazetesinin haberine göre, Güney Lefkoşa’da bir mağazanın ön cephesinde Pazar günü sabah saatlerinde yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucunda çıktığı ve mağazada maddi hasara yol açtığı bildirildi.



Gazete, Limasol’da “Avdimou-Pahna” (Düzkaya – Pahna) köyü yolunda dün sabah saatlerinde yangın çıktığını, dört itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında yabani ot ve harnup ağaçlarının yandığını belirtirken, yangının çıkış sebebi veya ne kadarlık bir alanın yandığına ilişkin bir bilgi aktarmadı.



(HAL/SB/HA)

