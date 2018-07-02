banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96151
ALTIN
184.808
DOLAR
4.6356
STERLİN
6.0946
EURO
5.3883
Ev arkadaşının eşyalarını çaldı
EV ARKADAŞININ EŞYALARINI ÇALDI
Üniversite öğrencisi sanal bet'den tutuklandı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SANAL BET'DEN TUTUKLANDI
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Yetkilileri Üçlü Görüşme Yapacak

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan’ın Diasporadan Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Terence Quick ve Mısır Göçmenlik Politikası ve Diaspora Bakanı Nabila Markam’ın üçlü görüşme yapacağı bildirildi. 

Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Yetkilileri Üçlü Görüşme Yapacak

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan’ın Diasporadan Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Terence Quick ve Mısır Göçmenlik Politikası ve Diaspora Bakanı Nabila Markam’ın üçlü görüşme yapacağı bildirildi. 

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:38
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Yetkilileri Üçlü Görüşme Yapacak
Lefkoşa, 2 Temmuz 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan’ın Diasporadan Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Terence Quick ve Mısır Göçmenlik Politikası ve Diaspora Bakanı Nabila Markam’ın üçlü görüşme yapacağı bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi yarın Güney Kıbrıs’ta yapılacağı duyurulan görüşmenin, “Nostos – Geri Dönüş” adlı program için düzenlenen etkinliğin ardından yapılacak ilk üçlü görüşme olacağını yazdı. 

Haberde yetkililerin, üç ülkenin işbirliğiyle İskenderiye, Kahire ve Şarm El Şeyh’de 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen bahse konu etkinliklerle ilgili bir ilk değerlendirmede bulunacakları belirtildi.

Gazete haberinde Mısır Göçmenlik Politikası ve Diaspora Bakanı Markam’ın görüşmeye katılmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gideceği de aktardı. 

(HC/HÖ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Gümrük Dairesi Geliri
Rum Gümrük Dairesi Geliri
Rum Siyasilerden Kıbrıs Sorunu Açıklamaları
Rum Siyasilerden Kıbrıs Sorunu Açıklamaları
Total Faaliyetlerini Genişletme Talebini Anastasiadis’e İletti
Total Faaliyetlerini Genişletme Talebini Anastasiadis’e İletti
Kullandıkları Kıbrıs Türk Malları İstimlak Edilen Rumlar Beklemede
Kullandıkları Kıbrıs Türk Malları İstimlak Edilen Rumlar Beklemede
Binatlı’daki Yangınla İlgili Bir Kişi Tutuklandı
Binatlı’daki Yangınla İlgili Bir Kişi Tutuklandı
"bm’den Kıbrıs Sorununda Stratejik Anlaşma Arayışı" İddiaları
Erdoğan’ın Kktc’ye Yapacağı Haber Verilen Ziyaret Rum Basınında
Erdoğan’ın Kktc’ye Yapacağı Haber Verilen Ziyaret Rum Basınında
Rum Dışişleri Bakanlığı’nda KKTC’ye geçen araçlarda yakıt kontrolüyle ilgili toplantı
Rum Dışişleri Bakanlığı’nda KKTC’ye geçen araçlarda yakıt kontrolüyle ilgili toplantı
Güney Kıbrıs'ta Trafik Kazası!
Güney Kıbrıs'ta Trafik Kazası!
Petridis Mülteci Sorunu Ve Ortak Sözlük Hazırlanmasına İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu
Petridis Mülteci Sorunu Ve Ortak Sözlük Hazırlanmasına İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim