Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Yetkilileri Üçlü Görüşme Yapacak





Lefkoşa, 2 Temmuz 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan’ın Diasporadan Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Terence Quick ve Mısır Göçmenlik Politikası ve Diaspora Bakanı Nabila Markam’ın üçlü görüşme yapacağı bildirildi.Fileleftheros gazetesi yarın Güney Kıbrıs’ta yapılacağı duyurulan görüşmenin, “Nostos – Geri Dönüş” adlı program için düzenlenen etkinliğin ardından yapılacak ilk üçlü görüşme olacağını yazdı.Haberde yetkililerin, üç ülkenin işbirliğiyle İskenderiye, Kahire ve Şarm El Şeyh’de 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen bahse konu etkinliklerle ilgili bir ilk değerlendirmede bulunacakları belirtildi.Gazete haberinde Mısır Göçmenlik Politikası ve Diaspora Bakanı Markam’ın görüşmeye katılmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gideceği de aktardı.(HC/HÖ)