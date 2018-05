Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve İsrail Eastmed Anlaşması İmzalama Konusunda Kararlılık Ortaya Koydu

ÜÇLÜ ZİRVEDE, BEŞ ANLAŞMAYA İMZA ATILDI



ANASTASİADİS, KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN İDDİALARINI YİNELEDİ



Lefkoşa, 9 Mayıs 18: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun dün Güney Kıbrıs’ta dördüncüsünü gerçekleştirdikleri üçlü zirvede, “EastMed” doğal gaz boru hattına ilişkin devletlerarası anlaşma imzalanması için çalışmalara başlanması kararı alındı.



Alithia gazetesi, “Doğu Akdeniz’de Enerji Cephesi - Beş Anlaşma İmzalandı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun dün gerçekleştirdikleri üçlü zirvede, “EastMed” projesi için imzaların 2018 yılında atılmasına yönelik, kararlılıkla çalışma kararına vardıklarını yazdı.



Gazete, dün dördüncüsü gerçekleştirilen üçlü zirve toplantısı sonrasında Anastasiadis, Çipras ve Netanyahu’nun ortak basın açıklaması düzenlediklerini ve bölgede istikrar mesajı verdiklerini belirtti.



Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz götürülmesini öngören “EastMed” projesine değinerek, “projeye ilişkin devletler arası anlaşmanın 2018 yılında imzalanması hedefliyle kararlılıkla çalışma taahhütlerini yinelediklerini” söyledi.



İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında elektrik enerjisi bağlantısı kurulması öngörülen

“Euroasiaİnterconnector” projesine de değinen Anastasiadis, bu projenin de ilerletilmesine olan bağlılıklarını vurguladı.



Anastasiadis, söz konusu projede döşenecek kablolarla birlikte optik kablolar da döşenmesi önerisinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



İsrail ve Filistin konularına da değinen Anastasiadis, “İsrail Devleti’nin güvenliğini ve varlığını garanti altına alacak ve aynı zamanda bir Filistin Devleti kurulmasını sağlayacak adil ve kalıcı bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasının gerekliliğine” vurgu yaptı.



İsrail Başbakanı Netanyahu ise konuşmasında, “üç ülkenin inşa etmekte olduğu büyük bir ittifaktan” bahsetti.



Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in ortak çıkarları ve değerleri olan üç ülke olduklarına vurgu yapan Netanyahu, “EastMed” projesinin “sadece üç ülke ve İtalya için değil, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen AB için de çok önemli ve ciddi bir proje olduğunu” savundu.



Konuşmasında “EuroasiaInterconnector” projesi ve İsrail’den Güney Kıbrıs’a turist akışının her yıl artmasına da değinen Netanyahu, bir sonraki üçlü zirvenin ise, İsrail’in Beerşeba kentinde yapılacağını duyurdu.



Gazete, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da konuşmasında, üç ülke arasındaki işbirliğinin nihayet ete kemiğe bürünmeye başladığını söylediğini aktardı.



Çipras açıklamasında, 2018 yılı içerisinde “EastMed” projesine ilişkin devletlerarası anlaşmayı imzalama yönünde aldıkları kararın üçlü zirveye büyük önem kattığını belirterek, bu projenin basit bir enerji projesi olmadığını, büyük jeopolitik öneme sahip olduğunu öne sürdü.



Çipras açıklamasında Türk-Yunan ilişkilerine de değinerek, Türkiye’nin komşularının uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan haklarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.



BEŞ ANLAŞMA İMZALANDI



Gazete, dünkü zirve çerçevesinde, “telekomünikasyon ve dijital iletişim, üç ülkenin ticaret odaları arasında işbirliği yapılması ve uzay teknolojileri, uydu haberleşme sistemleri” alanlarında işbirliği memorandumu imzalandığını yazdı.



Petrol türevlerinin yaratacağı muhtemel deniz kirliliğine acil müdahale planı çerçevesinde işbirliği yapılmasına dair bir de anlaşmanın imzalandığını vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında ise, kamu güvenliği ve ortak filimler yapılmasını öngören bir anlaşmanın da imzalandığını aktardı.



KIBRIS SORUNU



Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in dünkü zirvede Çipras ve Netanyahu’ya, Kıbrıs sorunu hakkında “bilgi verdiğini ve müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini” yazdı.



Habere göre, Anastasiadis, açıklamasında Kıbrıs sorununa değinerek, “BM Genel Sekreterinin bizzat betimlediği şekliyle, Kıbrıs’ın ‘doğal bir devlete’ yani, üçüncü ülkelere bağımlı olmaktan, yabancı askerlerin ve garantilerin varlığından kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir devlete dönüşmesini hedefleyen yeni bir diyaloğa, Crans Montana’da 2017 Temmuzunda sonlandığı yerden başlamaya her an hazır olduğunu” söyledi.



Müzakerelerin faydalı ve üretken olabilmesi için Türkiye’nin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına yönelik her türlü ihlalden ve kışkırtıcı eylemden uzak durması gerektiğini” öne süren Anastasiadis, Yunanistan ve İsrail’in Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerine ilişkin izledikleri ilkeli tutumdan ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



Gazete, Çipras’ın da dün Kıbrıs sorununa değinen bir açıklamada bulunduğunu ve Anastasidis’in “Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına dayanan, Kıbrıs’ın AB üyeliği niteliğine uygun ve işgal ordusunun çekilmesi ile garantilerin kaldırılmasını içeren adil ve kalıcı çözüm bulunması çabalarına destek verdiğini” yazdı.



Çipras, müzakerelerin BM Genel Sekreterinin parametreleri temelinde başlamasını desteklediklerini de ifade etti.



