Güney Kıbrıs-yunanistan-mısır Ortak Tatbikat Yapıyor

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs’ın Mısır ve Yunanistan ile bugün, Girit açıklarında “Medusa7-İskenderiye18” adı altında ortak tatbikat yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, tatbikatın, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde ExxonMobil tarafından sürdürülen sondaj çalışmalarına yaptığı “kışkırtıcı faaliyetler” açısından önem taşıdığını yazdı.

Haberde, tatbikata Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İtalya, Fas ve Portekiz’den de gözlemcilerin katılacağı kaydedildi.

(GE/GÜL)