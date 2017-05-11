Güney Kıbrıs-yunanistan-israil Parlamento Komiteleri Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, parlamentoların dışişleri komiteleri düzeyine üçlü görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Pazartesi günü Kudüs’te gerçekleştirilen toplantıda, Meclis Dışişleri Komitesi Başkanı olarak Güney Kıbrıs’ı Yorgos Lillikas, Yunanistan’ı Konstandinos Duzinas ve İsrail’i Avi Dichter’in temsil ettiğini yazdı.

İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein’ın katılımcıları selamlarken yaptığı konuşmada parlamentolar arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptığını aktaran gazete, Lillikas ve beraberindeki heyetinse toplantıda Kıbrıs sorunu ve diğer konularla ilgili açıklamalarda bulunduklarını belirtti.

Haberde, sonbaharda Güney Kıbrıs’ta, üç ülkenin Parlamento Başkanları düzeyinde üçlü görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÜÇLÜ LİDERLER ZİRVESİ SELANİK’TE

Öte yandan Simerini gazetesi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yaptığı bir açıklamaya göre, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında liderler düzeyindeki üçlü zirve toplantısının 15 Haziran’da Selanik’te gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete, toplantı gündeminin ilk sırasında üç ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin olacağını belirtti.

Haberde, önceki liderler toplantısının Kudüs’te gerçekleştirildiği anımsatıldı.

(HC/ÖK)

