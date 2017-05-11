Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Güney Kıbrıs-yunanistan-israil Parlamento Komiteleri Bir Araya Geldi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, parlamentoların dışişleri komiteleri düzeyine üçlü görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs-yunanistan-israil Parlamento Komiteleri Bir Araya Geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, parlamentoların dışişleri komiteleri düzeyine üçlü görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Pazartesi günü Kudüs’te gerçekleştirilen toplantıda, Meclis Dışişleri Komitesi Başkanı olarak Güney Kıbrıs’ı Yorgos Lillikas, Yunanistan’ı Konstandinos Duzinas ve İsrail’i Avi Dichter’in temsil ettiğini yazdı.

İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein’ın katılımcıları selamlarken yaptığı konuşmada parlamentolar arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptığını aktaran gazete, Lillikas ve beraberindeki heyetinse toplantıda Kıbrıs sorunu ve diğer konularla ilgili açıklamalarda bulunduklarını belirtti.

Haberde, sonbaharda Güney Kıbrıs’ta, üç ülkenin Parlamento Başkanları düzeyinde üçlü görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÜÇLÜ LİDERLER ZİRVESİ SELANİK’TE

Öte yandan Simerini gazetesi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yaptığı bir açıklamaya göre, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında liderler düzeyindeki üçlü zirve toplantısının 15 Haziran’da Selanik’te gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete, toplantı gündeminin ilk sırasında üç ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin olacağını belirtti.

Haberde, önceki liderler toplantısının Kudüs’te gerçekleştirildiği anımsatıldı.

(HC/ÖK)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Ve Güney Arasındaki Alışverişler Arttı Kuzey Ve Güney Arasındaki Alışverişler Arttı
“her Zaman İyi Niyet Misyonuyla Burada Olmayacağız” “her Zaman İyi Niyet Misyonuyla Burada Olmayacağız”
Çözümün Ekonomisi Aikb’nin Güney Kıbrıs’taki Toplantısında Ele Alınıyor Çözümün Ekonomisi Aikb’nin Güney Kıbrıs’taki...
Anastaiadis: “Kıbrıslı Türklerin Uyumu İçin Daha Yapılması Gereken Çok İş Var” Anastaiadis: “Kıbrıslı Türklerin Uyumu İçin...
“çözüm İttifakı Bozuluyor” “çözüm İttifakı Bozuluyor”
Kayıp Rmmo Askeri Geri Döndü Kayıp Rmmo Askeri Geri Döndü
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Kuzey Ve Güney Arasındaki Alışverişler Arttı
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların karşılıklı alışverişlerinde artış olduğu bildirildi.

Haberi Oku