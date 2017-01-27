Güney Kıbrıs-yunanistan-israil

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında ilk kez parlamentolar düzeyinde üçlü bir görüşmenin gerçekleştirildiği haber verildi.

PARLAMENTOLAR DÜZEYİNDE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında ilk kez parlamentolar düzeyinde üçlü bir görüşmenin gerçekleştirildiği haber verildi.

Simerini gazetesi İsrail’de gerçekleştirilen görüşmenin üç ülke arasında ortak beyannamenin imzalanmasıyla sonlandığını yazdı.

Beyannamede üç parlamentonun, başlatılan işbirliğinde sonuçların elde edilmesi için çalışacaklarına dair taahhütlerinin kaydedildiğini belirten gazete, ayrıca bir sonraki görüşmenin Güney Kıbrıs’ta yapılmasına karar verildiğini aktardı.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede; su kaynakları, ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele, genç girişimcilerin desteklenmesi, eğitim ve araştırma alanında işbirliği yapılması gibi konular ele alındı.

Görüşmede, Güney Kıbrıs’ı temsil eden Rum Meclis Başkanı Dimitris Silluris işbirliği yapılması arzulanan alanlarla ilgili analizlerde bulundu.

(HC/ÖK)