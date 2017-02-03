Güney Kıbrıs:
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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Güney Kıbrıs Yerine Komşu Ülkelere

Limasol Limanı’nın özelleştirilmesinin ardından son günlerde yaşanan sorunlardan ötürü, transit yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin Güney Kıbrıs yerine komşu ülkeleri tercih etmeye başladığı haber verildi.

Güney Kıbrıs Yerine Komşu Ülkelere
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Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Limasol Limanı’nın özelleştirilmesinin ardından son günlerde yaşanan sorunlardan ötürü, transit yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin Güney Kıbrıs yerine komşu ülkeleri tercih etmeye başladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, transit taşımacılık alanında Limasol Limanı’na büyük katkılarda bulunan büyük denizcilik şirketi Mediterranean Shipping Company’nin, Rum muhataplarına dün, gemilerin yüklerinin boşaltılmasında yaşanan sorunlardan ötürü konteynırlarını Güney Kıbrıs’a değil, Beyrut’a indirmeye karar verdiği bilgisini aktardığını yazdı.

Şirketin, yükün indirilmesini üç gün bekleyemeyeceği için bu kararı verdiğini aktaran gazete, bilgilere göre böyle bir gelişmenin ilk kez yaşanmadığını ifade etti.

Limandaki çalışanların birçok sorunla boğuştuğunu kaydeden gazete, özelleştirmeyle bürokratik işlemlerin azalması beklenirken tam tersinin olduğunu belirtti.

Haberde Kıbrıs Rum Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonunun (POVEK) bugün bir toplantı yaparak konuyla ilgili kararlar almasının beklendiği de belirtildi.

(HC/HA)

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