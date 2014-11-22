Güney Kıbrıs Ve Yunanistan, Yunan Askeri Mezarlığı’nda Kazı Yapılmasında Uzlaştı

Lefkoşa, 22 Kasım 14 : Güney Kıbrıs ve Atina’nın, Temmuz 1974’te Yunanistan’ın gönderdiği komandoları taşıyan ve Rumların açtığı ateş sonucunda düşen askeri nakliye uçağı Noratlas’ın enkazının bulunması için kazı yapılması konusunda uzlaştığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Yunan Askeri Mezarlığında Kazılar” başlıklı haberinde, Noratlas’ın kayıp askerlerin kemik kalıntılarının bulunulduğuna inanılan Yunan Askeri Mezarlığı bölgesinde kazı yapılması konusunun, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun Atina ziyareti sırasında ele alındığını yazdı.

Gazete, yapılacak kazılarla birlikte, Noratlas uçağında bulunan Yunan askerlerinin kemik kalıntılarının bulunacağına inanıldığını belirtti.

FOTİU’NUN ATİNA TEMASLARI

Gazete, aynı haberde, İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun Atina’da gerçekleştirdiği temaslara da yer verdi.

Habere göre, Fotiu, Atina’daki temaslarını “çok üretken” olarak nitelendirdi.

Fotiu, bu çerçevede Yunanistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Yoannis Lambropulos ve Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Mihail Kostarakos ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Fotis Fotiu, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, esas endişelerinin, kayıpların bulunabilmesi için ihtiyaç olan ve Türk makamlarının elinde olduğuna inandıkları bilgilerin kullanılabilmesinin yöntemlerinin bulunması olduğunu ifade etti.

Noratlas’ın düşürülmesinde kaybolan kişilere de değindiklerini ifade eden Fotiu, bu detaylı konunun, Yunanistan’da, Yunan Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile ortaklaşa ele alınacağını söyledi. Fotiu, Rum makamları ile yapılacak işbirliğiyle, kayıp askerlerin kemik kalıntılarının bulunulduğuna inanılan Yunan Askeri Mezarlığı bölgesindeki kazıların yapılmasının da başarılacağını söyledi.

Fotiu, ayrıca Kayıp Şahıslar Komitesi’ne önemli bilgilerle birlikte arşivleri vermesi için Türkiye’ye baskı yapılması konusunda da Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini ifade etti.

“Türkiye’nin askeri olarak addettiği bölgelerde kazılara izin vermediğini” ileri süren Fotiu, bu bölgelerden bazılarında kayıpların bulunduğu bilgisine sahip olduklarını da savundu.

Politis gazetesi ise, İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun Atina’da EKE ve OKOE gibi Rumların Yunanistan’da oluşturduğu örgütlerin yanı sıra Atina Başpiskoposu İeronimos ile de bir araya geldiğini yazdı.

(FK/FEZ)