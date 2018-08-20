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Güney Kıbrıs Ve Yunanistan Rusya’nın “beşinci Kol Kuvveti”

Lefkoşa, 20 Ağustos 18 (.): Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Rusya’nın AB içerisindeki “beşinci kolluk kuvveti” olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs Ve Yunanistan Rusya’nın “beşinci Kol Kuvveti”

Lefkoşa, 20 Ağustos 18 (.): Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Rusya’nın AB içerisindeki “beşinci kolluk kuvveti” olduğu belirtildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:07
Güney Kıbrıs Ve Yunanistan Rusya’nın “beşinci Kol Kuvveti”
Lefkoşa, 20 Ağustos 18 (.): Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Rusya’nın AB içerisindeki “beşinci kolluk kuvveti” olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, “European Values” adlı düşünce kuruluşunun “Kremlin Watch Report” adlı raporunda, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Rusya’nın “sıkı ortakları” olduğuna dikkat çekilirken, Rus çıkarlarına hizmet eden ve Rusya’nın AB içindeki yasadışı faaliyetlerinde “kolluk kuvveti” görevi yapan iki ülke olduğundan bahsedildiğini yazdı.
Habere göre raporda, Güney Kıbrıs’ın Rusya’ya sempati duyduğu ifade edilerek, “tehdit altında olduğunu hissetmemesi nedeniyle, Rusya ile daha iyi ilişkiler için çaba gösterdiği” kaydedildi.
(GE/GÜL)

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