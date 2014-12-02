Güney Kıbrıs Ve Mısır, Doğu Akdeniz’deki İşbirliklerini Derinleştiriyor

Lefkoşa, 2 Aralık 14 : Güney Kıbrıs ve Mısır’ın, Doğu Akdeniz’deki işbirliklerini derinleştirme niyetlerini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın, Doğu Akdeniz’deki işbirliklerini derinleştirme niyetlerini Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Mısır Başbakanı İbrahim Mehlab arasındaki görüşmede ele alındığını yazdı.

Senegal’de gerçekleştirilen Fransızca Konuşan Ülkeler Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Mısır Başbakanı İbrahim Mehrab’ın, Kahire Deklarasyonu’na devamlılık kazandırdığını yazan gazete, her iki yetkilinin görüşme sırasında iki ülke arasındaki gerek ikili, gerek üçlü, gerekse çok yönlü ilişkilerin daha da ileriye taşınmasını yeniden teyit ettiğini belirtti.

Habere göre, Kasulidis, Fransızca Konuşan Ülkeler Zirvesi çerçevesinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “meydan okumalarını” da şikayet etti.

Zirvende, aralarında Kıbrıs ile de ilgili olan bir dizi kararların da benimsendiğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunması taahhüdü memnuniyetle karşılanırken, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a ilişkin kararlarının da uygulanmasının istendiğini belirtti.

(FK/FEZ)