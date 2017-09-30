Güney Kıbrıs Ve Avustralya Polisi Arasında İşbirliği Memorandumu

Lefkoşa, 30 Eylül 17 : Güney Kıbrıs ile Avustralya polisi arasında, geçtiğimiz günlerde, işbirliği memorandumu imzalandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, 26-29 Eylül’de, Pekin’de gerçekleşen 86. Interpol Genel Kurulu çerçevesinde, Avustralya Polis Genel Müdürü Andrew Colvin ile bir araya geldiğini ve işbirliği memorandumu imzaladığını yazdı.

Hrisostomu’nun, genel kurul çalışmaları çerçevesinde Çin Kamu Güvenliği Müsteşarı Meg Quingfeg ile de görüştüğünü yazan gazete, görüşmede, güncelleştirilmiş işbirliği anlaşmasının imzalanması gibi ikili işbirliklerinin ileriye götürülmesi konusunda da mutabık kalındığını belirtti.

(FK/ÖK)

