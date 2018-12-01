Güney Kıbrıs “türk İhlallerini” Bm’ye Şikayet Etti

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Güney Kıbrıs’ın, “hava sahası ve karasularının”, Türkiye tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayette bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilci Vekili Poli Yoannu’nun, Türkiye’nin Ağustos ayında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahası ve karasularını ihlal ettiğine” dair şikayet mektubunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiğini yazdı.



Gazete, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’nde Perşembe günü resmi belge olarak da dağıtılan 14 Kasım 2018 tarihli mektupta, Yoannu’nun, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal etme ve uluslararası kurallara uymama politikasını devam ettirmesinin, uluslararası barış ve güvenliğe sürekli bir tehdit oluşturduğunu; bölgenin istikrarı üzerinde olumsuz etki yarattığını, uluslararası sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye attığını ve, “Kıbrıs üzerindeki hava trafiğinde zorluklar yarattığını” iddia ettiğini kaydetti.

Habere göre mektupta, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuzeyini 1974’ten bu yana işgal altında tutmakta olan Türkiye’nin bu faaliyetleri, açıkça Kıbrıs’ın egemenliğini baltalamak, fiili bölünmeyi sağlamlaştırmak ve Kıbrıs’ın işgal toprakları üzerindeki sözde hava sahasında hak iddia ederek ayrılıkçı rejimi güçlendirmek” maksadıyla yaptığı öne sürüldü.



Mektupta Türkiye’den ve Kıbrıslı Türklerden, uluslar arası toplumun çağrılarını dikkate alarak, barış sürecinin yeniden başlamasına katkıda bulunma çağrısı da yapıldı.

(GE/ŞEB)