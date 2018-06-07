Güney Kıbrıs’tan Yabancı Ülkelere Sahiplenilmesi Amacıyla Hayvan Gönderilmesi

Lefkoşa, 7 Haziran 18 (.): Güney Kıbrıs’taki sahipsiz hayvanların, sahiplendirilmeleri amacıyla yurt dışına gönderildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta 2015–2017 yılları arasında 10 bin 850 köpeğin yurt dışına gönderildiğini yazan Alithia gazetesi, bunların 8 bin 244’ünün İngiltere, bin 818’inin de Almanya’ya gönderildiğini belirtti.

Gazete, hayvan örgütleri tarafından sahiplenilmesi amacıyla yurt dışına köpek gönderilmesinin, Rum Veteriner Dairesi Hizmetleri’nin denetiminde yapıldığına da işaret etti.

Haravgi gazetesi ise haberinde, 3 yılda yaklaşık 11 bin hayvan ihracı yapıldığını ve devletin bundan elde ettiği gelirin 370 bin Euro civarında olduğunu ifade etti.

(İY/HÖ)

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