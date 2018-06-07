Güney Kıbrıs’tan Yabancı Ülkelere Sahiplenilmesi Amacıyla Hayvan Gönderilmesi

Lefkoşa, 7 Haziran 18 (.): Güney Kıbrıs’taki sahipsiz hayvanların, sahiplendirilmeleri amacıyla yurt dışına gönderildiği belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta 2015–2017 yılları arasında 10 bin 850 köpeğin yurt dışına gönderildiğini yazan Alithia gazetesi, bunların 8 bin 244’ünün İngiltere, bin 818’inin de Almanya’ya gönderildiğini belirtti.
Haravgi gazetesi ise haberinde, 3 yılda yaklaşık 11 bin hayvan ihracı yapıldığını ve devletin bundan elde ettiği gelirin 370 bin Euro civarında olduğunu ifade etti.
(İY/HÖ)
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