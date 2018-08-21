Güney Kıbrıs\'tan Polisiye Haberler

KREŞ KUNDAKLANDI



Lefkoşa, 21 Ağustos 18 : Larnaka’da Pazar gecesi saatlerinde “Little Acorns” adlı bir kreş kundaklandı.



Haravgi gazetesinin haberine göre, yangın sonucunda kreş tamamen tahrip oldu. Polisin, kundakçıların hedefinde kreşin 41 yaşında sahibinin değil, yaklaşık bir ay önce arabasına ateş açılan eşi olduğu düşüncesine sahip olduğu kaydedildi.



KIBRISLI TÜRK VE RUM KASABI SOYMAYA ÇALIŞTI



Limasol’da dün 3.30 civarlarında devriye gezen polisin, bir kasabı soymaya çalışan 2 soyguncuya suçüstü yaptığı ve soygunculardan birini yakaladığı bildirildi.



Politis’in haberine göre, fark edildiklerini anlayan soyguncular arabaya binip kaçmaya çalıştı ancak peşlerine düşen polisin uyarı ateşi açması ve aracı hareketsiz hale getirmesi sonucunda kaçmayı başaramadı.



Polise bıçakla saldıran soygunculardan biri tutuklanırken, diğerin olay yerinden yaya olarak kaçtığı kaydedildi. Yakalanan 21 yaşındaki gencin Kıbrıslı Rum, yaya olarak kaçanın ise Kıbrıslı Türk olduğu belirtildi.



BABA VE İKİZ OĞULLARI TEHDİTLE PARA ALDI



Baf’ta pazar gecesi 50 yaşındaki bir baba ve 25 yaşlarındaki ikiz oğullarının, tehdit yoluyla 23 bin Euro aldıkları şikayetiyle yakalandıkları bildirdi.



Fileleftheros’un haberine göre, mahkemeye çıkarılan bir oğul hakkında 6 gün, diğer oğul ve baba hakkında da 2 gün tutuklama kararı alındı.



Ayni gazetede yer alan bir haberde, Baf’ta 40 yaşındaki bir kişinin pazar günü trafikte tehlikeli sürüş yaparak bir başka arabayı hareketsiz hale getirmek ve arabanın şoförünü darp etmekten tutuklandığı kaydedildi.



20 YAŞINDAKİ BİR GENÇ UYUŞTURUCUDAN YAKALANDI



Uyuşturucu meselesinden dolayı Cuma gününden beri aranan 20 yaşındaki bir gencin Pazar günü Baf’ta yakalandığını bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, sözkonusu gencin, polis kontrolü sırasında bir polisi yaralayıp, kaçmaktan arandığını yazdı.



Gazete, 20 yaşındaki bahse konu kişi dışında grupta yer alan 15 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuğun birinin tasarrufunda bir miktar hint keneviri bulunduğunu aktardı.



(HC/FEZ)