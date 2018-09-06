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Güney Kıbrıs’tan Bir Çift Mısırda Uyuşturucu İle Yakalandı

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’tan Mısır’a giden çiftin, Kahire Havaalanı’nda, valizlerindeki bir miktar uyuşturucuyla yakalandıkları bildirildi.

Güney Kıbrıs’tan Bir Çift Mısırda Uyuşturucu İle Yakalandı

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’tan Mısır’a giden çiftin, Kahire Havaalanı’nda, valizlerindeki bir miktar uyuşturucuyla yakalandıkları bildirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:51
Güney Kıbrıs’tan Bir Çift Mısırda Uyuşturucu İle Yakalandı
Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’tan Mısır’a giden çiftin, Kahire Havaalanı’nda, valizlerindeki bir miktar uyuşturucuyla yakalandıkları bildirildi.
Politis gazetesinin haberine göre, çocuklarıyla birlikte Mısır’a giden, biri Mısırlı, diğeri ise Rum olan çift, valizlerinde uyuşturucu tespit edilmesinin akabinde gözaltına alındı.
Gazete, çiftin tutuklanmasının ardından Rum Yönetimi’nin Kahire’deki Büyükelçiliği bilgilendirilirken, Rum Dışişleri Bakanlığı’na da konuyla ilgili bilgi verildiğini yazdı.
(AG/GE/HA)

 

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