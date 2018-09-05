Güney Kıbrıs’tan Adli Haberler





ANITLARA VANDALLIK YAPTILARLefkoşa, 5 Eylül 18 : Larnaka’nın işlek caddelerinden birinde bulunan “1974 Lisi (Akdoğan) Kayıpları ve Kahramanları Anıtı” ile EOKA’cılar anıtına, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiği bildirildi.Fileleftheros gazetesi, olayın dün sabah sözde “Lisi” (Akdoğan) Belediye Başkanı Andreas Kauris tarafından Larnaka Polisi’ne bildirildiğini ve polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığını yazdı.Haberde, Ayia Napa’da bulunan, İkinci Dünya Savaşı’nda savaşmış Ayia Napa sakinleri anıtının da kimliği belirsiz şahıslarca hasara uğratıldığı belirtildi.ARAÇLARA HASAR VEREREK İÇİNDEKİLERİ ÇALAN GÜRCÜLER TUTUKLANDIÖte yandan Politis gazetesi de, Yunan pasaportu hamili 29 ve 48 yaşındaki iki Gürcü’nün, çeşitli bölgelerde arabaları hasara uğratarak içindekileri çalmak suçundan tutuklandığını yazdı.Haberde, iki Gürcü’nün dün mahkemeye çıkarıldığı ve aleyhlerinde 6’şar günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.1 KİLO MARİHUANA TESLİM ETMEYE GİDERKEN KAZA YAPTIGazete, bir diğer haberinde de, 1 kilo marihuanayı alıcısına teslim etmeye giden 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını ve 1 kilo marihuanayla polise yakalandığını yazdı.Haberde, şahsın göz altına alındığı ve işbirlikçilerinin aranmakta olduğu ifade edildi.(GE/ŞEB)*************