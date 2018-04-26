Güney Kıbrıs’tan Adli Haberler

72 YAŞINDAKİ RUM’UN ARACINA BOMBA KOYDULARLefkoşa, 25 Nisan 18 : Limasol’da 72 yaşındaki bir Rum’un aracına, kimliği belirsiz kişilerce önceki gün bomba konduğu ve bombanın patlaması sonucu, aracın ön kısmının büyük hasar gördüğü bildirildi.Fileleftheros gazetesinde yer alan adli haberlere göre, yine Limasol’da, dün meydana gelen bir diğer olayda ise, bir şirketin elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucunda, binada büyük bir yangın çıktı ve 4 itfaiye aracının güçlükle kontrol edebildiği yangında, binlerce Euro’luk hasar meydana geldi.Haberde, Baf’a bağlı Yermasoya köyünde de, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden 38 yaşındaki Yunan’a ait aracın, Salı akşamı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı ve yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklanan araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi.(GE/ŞEB)