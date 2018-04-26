Güney Kıbrıs’tan Adli Haberler

72 YAŞINDAKİ RUM’UN ARACINA BOMBA KOYDULAR
Lefkoşa, 25 Nisan 18 : Limasol’da 72 yaşındaki bir Rum’un aracına, kimliği belirsiz kişilerce önceki gün bomba konduğu ve bombanın patlaması sonucu, aracın ön kısmının büyük hasar gördüğü bildirildi.
Haberde, Baf’a bağlı Yermasoya köyünde de, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden 38 yaşındaki Yunan’a ait aracın, Salı akşamı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı ve yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklanan araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
(GE/ŞEB)
Lefkoşa, 25 Nisan 18 : Limasol’da 72 yaşındaki bir Rum’un aracına, kimliği belirsiz kişilerce önceki gün bomba konduğu ve bombanın patlaması sonucu, aracın ön kısmının büyük hasar gördüğü bildirildi.
Haberde, Baf’a bağlı Yermasoya köyünde de, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden 38 yaşındaki Yunan’a ait aracın, Salı akşamı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı ve yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklanan araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
(GE/ŞEB)