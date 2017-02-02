Güney Kıbrıs’taki Okullarda Uyuşturucu Çeteleri Savaşı

Habere göre Hacıyannis, okullarda yılda 100’ün üzerinde suç olayı yaşandığını, ancak Rum Eğitim Bakanlığı’nın, suçların önlenmesine yönelik strateji planı hazırladığını söyledi.

Lefkoşa, 2 Şubat 17 : Güney Kıbrıs’taki bazı okullarda, uyuşturucu çetelerinin “kimin daha fazla uyuşturucu satacağı” yarışını yaptığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki bazı okullarda, uyuşturucu çetelerinin “kimin daha fazla uyuşturucu satacağı” yarışını yaptığı bildirildi.