Güney Kıbrıs’taki Okullarda Uyuşturucu Çeteleri Savaşı

Lefkoşa, 2 Şubat 17 : Güney Kıbrıs’taki bazı okullarda, uyuşturucu çetelerinin “kimin daha fazla uyuşturucu satacağı” yarışını yaptığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis’in, Meclis Eğitim Komitesi’nin dünkü kapalı oturumunun ardından açıklama yaparak, okullarda görülen uyuşturucu kullanımı, cinsel istismar gibi suç olaylarından bahsettiğini yazdı.
Habere göre Hacıyannis, okullarda yılda 100’ün üzerinde suç olayı yaşandığını, ancak Rum Eğitim Bakanlığı’nın, suçların önlenmesine yönelik strateji planı hazırladığını söyledi.
(GE/GÜL)