Güney Kıbrıs’taki Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (ebrd) Yıllık Toplantısı

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yıllık toplantısında, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerekse EBRD Başkanı Suma Chakrabarti tarafından, 2013 yılındaki bankalar krizinin ardından Rum ekonomisinin toparlanmasında EBRD’nin katkısının büyük olduğuna vurgu yapıldığı belirtildi.

ANASTASİADİS VE CHAKRABARTİ’NİN AÇIKLAMALARI

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yıllık toplantısında, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerekse EBRD Başkanı Suma Chakrabarti tarafından, 2013 yılındaki bankalar krizinin ardından Rum ekonomisinin toparlanmasında EBRD’nin katkısının büyük olduğuna vurgu yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşmekte olan EBRD yıllık toplantısına, burada yapılan açıklamalara geniş yer verdiler.

Gazete, toplantı çerçevesinde EBRD’nin, son üç yılda Güney Kıbrıs’a 220 milyon Euro’yu aşan miktarda yatırım yaptığına da dikkat çekildiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile EBRD Başkanı Suma Chakrabarti’nin açılış konuşmalarına da yer verdi.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yaptığı konuşmada, EBRD’nin, bankacılık sisteminin geliştirilmesi amacıyla Rum ekonomisine yaptığı katkıdan söz etti.

Habere göre Anastasiadis, ticari alışverişlerin kolaylaştırılması programı çerçevesinde EBRD’nin, Rum ithalatçı ve ihracatçılara yönelik desteği güçlendirdiğini belirtti.

Denizcilik sektörünün de desteklenmesinin ve 5 güneş parkının inşa edilmesi ve kurulması için enerji sektörüne finansman sağlanmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Anastasiadis, enerji alanında, Güney Kıbrıs’ın, büyük tecrübelere sahip şirketlerden bazılarını çekmeyi başardığından da söz etti.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın olumlu ekonomik sürecine devam ettiğini, 2016 yılındaki kalkınma hızının yüzde 2.8 oranına geldiğini, bunun da ekonominin toparlanması ve ekonomik durgunluktan nihai çıkışını açıkça gösterdiğini ifade etti.

CHAKRABARTİ

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti ise konuşmasında, Güney Kıbrıs’a, 220 milyon Euro’yu aşan yatırım yapıldığından söz etti ve EBRD’nin, “Kıbrıs Bankası” ve “Elliniki Bankası” gibi iki büyük yerel bankanın sermayesinin yeniden düzenlenmesine dahil olduğunu belirtti.

Ekonomik verilere de yer verdiği konuşmasında Chakrabarti, EBRD’nin, 2015 yılında Güney Kıbrıs’taki ticaretin finanse edilmesi programına başladığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, 2016 yılında ticaretin finanse edilmesinde aktif olan üçüncü ülke olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre Chakrabarti, EBRD’nin Güney Kıbrıs’a şu ana kadar 250 milyon Euro yatırım yaptığını, bunun yarısının ise, iki büyük bankaya katılımın teşkil ettiğini ifade etti.

GRAMEGNA

Fileleftheros gazetesine göre EBRD Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Lüksemburg Maliye Bakanı Pierre Gramegna, toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ile EBRD arasındaki ilişkinin başarısının, özel sektörle bir ilişkinin kurulmasının mümkün kılınmasının sonucu olduğunu söyledi.

EBRD’nin orta ölçekli işletmelere yardım etmek için 60 iş danışmanlığı programını desteklediğini söyleyen Gramegna, EBRD’nin ayrıca 5 güneş parkına yatırım yaparak, güneş enerjisiyle elektrik üretiminin yüzde 20 artırıldığını ifade etti.

SANFEY VE KRKOSKA

Politis gazetesi ekonomi ekine göre EBRD Müdür Yardımcısı Peter Sanfey ve EBRD’nin Güney Kıbrıs Ofis Müdürü Libor Krkoska da toplantıda birer konuşma yaparak, Güney Kıbrıs’a ilişkin ekonomik beklentilerden bahsettiler.

EBRD Müdür Yardımcısı Peter Sanfey konuşmasında, Güney Kıbrıs ekonomisinin yaydığı görüntünün olumlu olduğunu ancak kamu borcu, kırmızı krediler miktarının fazlalığı ile işletmelerin ve hanelerin fazla borcunun olumsuz faktör olarak işlev gösterdiğini ifade etti.

Sanfey konuşmasında, yapılması gerekenlere de vurgu yaptı.

EBRD’nin Güney Kıbrıs Ofisi Müdürü Libor Krkoska da konuşmasında ülkeden yapmasını bekledikleri olgulardan bahsetti.

BÖLGESEL EKONOMİK BEKLENTİLER RAPORU

Politis gazetesi, EBRD’nin, toplantı çerçevesinde yayınladığı Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporu çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın, 2017 yılındaki kalkınma oranının yüzde 2.5, 2018 yılında ise yüzde 2.2 olmasının beklendiğini yazdı.

(FK/ÖK)