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Güney Kıbrıs’taki Akaryakıt Satışları

Lefkoşa, 28 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ta, akaryakıt satış miktarı ile devletin vergilerden elde ettiği miktarlara yer verildi.

Güney Kıbrıs’taki Akaryakıt Satışları

Lefkoşa, 28 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ta, akaryakıt satış miktarı ile devletin vergilerden elde ettiği miktarlara yer verildi.

28 Eylül 2018 Cuma 08:36
Güney Kıbrıs’taki Akaryakıt Satışları

Lefkoşa, 28 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ta, akaryakıt satış miktarı ile devletin vergilerden elde ettiği miktarlara yer verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik ve Araştırmalar Birimi’nin, benzin istasyonlarında satılan  akaryakıt (95 ve 98 oktanlık benzin ve Eurodizel) miktarlarına ilişkin rakamlara yer verdi.

Gazete, araştırma sonuçlarına dayanarak akaryakıt satışlarının, 2018 yılının ilk sekiz ayında, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla, çok hafif bir çoğalma gösterdiğini yazdı.

Benzin istasyonlarından, 2017 yılının ilk sekiz ayında 399 bin ton akaryakıt satıldığını, devletin yaklaşık 27.9 milyon Euro tahsilat elde ettiğini yazan gazete, bu yılın aynı döneminde ise 401 bin ton satıldığını ve yaklaşık 28.1 milyon Euro tahsil edildiğini belirtti.

Gazete 2018 ve 2017 yılının ilk sekiz ayına oranla, 95 oktanlık beniz satışında 7 bin tona tekabül eden yüzde 3.2 oranında azalma görüldüğünü, 98 oktanlık benzinin ise 2018 yılında 1.5 bin tona denk gelen yüzde 10.7 oranında arttığını yazdı.

Habere göre, 2018 için Euro dizel satışlarında yüzde 4.6 (7.7 bin ton) artış gözlemlenirken dizel yakıt satışlarının artması ise dizel salon araçların kısmi olarak artmasından kaynaklanıyor.

KKTC’DEKİ BENZİN İSTASYONLARI

Gazete  aynı araştırmanın, Kıbrıslı Rumlara ait araçların KKTC’deki benzin istasyonlarına gidişlerinin arttığını da ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, Haziran aynından itibaren 95 oktanlık benzin satışında, dolaşan araçların artmasına rağmen  azalma gözlemlendiğini belirtti.

Özellikle Lefkoşa’nın Rum kesimindeki, ikinci aşamada ise “Mağusa bölgesi” ve az oranda Larnaka’daki benzin istasyonlarında akaryakıt satışının azaldığını belirten gazete, akaryakıt satışlarının azalmasının, KKTC’ye geçiş  kapılarına  yakınlığa bağlı olduğunu da yazdı.

(FK/ÖK)

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