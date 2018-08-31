Güney Kıbrıs’ta Uyuşturucu Kullanımı Verileri...

Lefkoşa, 31 Ağustos 18: Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 4,3’ünün uyuşturucu madde kullandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu kullanımına ilişkin yayınlanan bir rapora göre, nüfusun yüzde 4,3’ünün uyuşturucu madde kullandığını, bunların yüzde 53’ünün hintkeneviri tipi uyuşturucu madde kullanıcısı olduklarını yazdı.

Haberde, kokain tipi uyuşturucu maddenin Güney Kıbrıs’ta en tanınmış uyuşturucu olduğunu ve yaşları 15 ila 64 arasında olan, nüfusun yüzde 1,4’ünün hayatlarında bir kez kokain denediklerini söyledikleri belirtildi.

Gazete, uyuşturucu bağımlısı olan 838 kişiden 229’unun arınma programlarına katılmış olduklarını da vurguladı.

(SB/SEL)