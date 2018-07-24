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Güney Kıbrıs’ta Plastik Poşet Kullanımında Azalma

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 (.): Güney Kıbrıs’ta kısa bir süre önce, çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla başlatılan plastik poşetlerin paralı olması uygulamasının, halk arasında kabul gördüğü ve plastik poşet kullanımının yüzde 85 oranında azaldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta Plastik Poşet Kullanımında Azalma

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 (.): Güney Kıbrıs’ta kısa bir süre önce, çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla başlatılan plastik poşetlerin paralı olması uygulamasının, halk arasında kabul gördüğü ve plastik poşet kullanımının yüzde 85 oranında azaldığı belirtildi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:58
Güney Kıbrıs’ta Plastik Poşet Kullanımında Azalma

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 (.): Güney Kıbrıs’ta kısa bir süre önce, çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla başlatılan plastik poşetlerin paralı olması uygulamasının, halk arasında kabul gördüğü ve plastik poşet kullanımının yüzde 85 oranında azaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, plastik poşetlerin, tanesi en az 5 sentten (0.05 Euro) satılmaya başlanmasından itibaren ilk 23 gün içinde, süpermarketlerde plastik poşet kullanımının yüzde 85 azaldığını yazdı.

Habere göre büfelerde ise yüzde 70-75 oranında bir azalma yaşandı.

Gazete, tüketicilerin artık yeniden kullanılabilir poşetleri tercih ettiğini de yazdı.

(FK/GÜL)

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