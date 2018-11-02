Güney Kıbrıs’ta Keşişlik Toplantısı

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Fener Rum Patrikhanesi ile Rus Ortodoks Kilisesi arasında Ukrayna nedeniyle krizini gölgesinde Güney Kıbrıs’ta keşişlik konferansı düzenlendiği belirtildi.

Politis gazetesi Cikko Manastırı ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin birlikte organize ettiği ve yaklaşık bir yıl önce karar verilen konferansın dün Güney Lefkoşa’daki bir otelde başladığını ve bugün sona ereceğini yazdı.

Habere göre, Tamasu Metropoliti İseas, Güney Kıbrıs ve Rusya’da keşişlik konularının ele alınacağı toplantının, Rus Ortodoks Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi arasında var olan gerginlik nedeniyle önemli olduğunu belirtti.

Konferansa, Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’dan 40 baş keşiş ve keşiş katılıyor.

BAŞPİSKOPOS GÖREVİNE DÖNDÜ

Gazete, Londra’da kısa bir süre önce operasyon geçiren Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un görevine döndüğünü ve konferansa katılan Rus heyetini kabul ettiğini yazdı.

(FK/FEZ)