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Güney Kıbrıs’ta Karoyan Başkanlığında Yeni Bir Parti Kuruldu

Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Rum Meclisi ve DİKO eski başkanı Marios Karoyan başkanlığında, dün Güney Kıbrıs’ta “Demokratik Cephe (Dimokratiki Parataksi)” isimli yeni bir parti kurulduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta Karoyan Başkanlığında Yeni Bir Parti Kuruldu

Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Rum Meclisi ve DİKO eski başkanı Marios Karoyan başkanlığında, dün Güney Kıbrıs’ta “Demokratik Cephe (Dimokratiki Parataksi)” isimli yeni bir parti kurulduğu haber verildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:13
Güney Kıbrıs’ta Karoyan Başkanlığında Yeni Bir Parti Kuruldu
Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Rum Meclisi ve DİKO eski başkanı Marios Karoyan başkanlığında, dün Güney Kıbrıs’ta “Demokratik Cephe (Dimokratiki Parataksi)” isimli yeni bir parti kurulduğu haber verildi.

Karoyan’ın yaklaşık 2 bin üyenin katıldığı toplantıyla “partinin dizginlerini eline aldığını” yazan Fileleftheros gazetesi, Rum siyasetçinin geçici hükümlerle kurultaya kadar başkan seçildiğini belirtti.

Gazeteye göre Karoyan başkanlık önerisini kabul etmesinin ardından yaptığı konuşmada; “eski kesimin lideri olmayacağını” söyledi.

(İY/HÖ)                        

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