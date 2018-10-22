Güney Kıbrıs’ta Karoyan Başkanlığında Yeni Bir Parti Kuruldu





Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Rum Meclisi ve DİKO eski başkanı Marios Karoyan başkanlığında, dün Güney Kıbrıs’ta “Demokratik Cephe (Dimokratiki Parataksi)” isimli yeni bir parti kurulduğu haber verildi.Karoyan’ın yaklaşık 2 bin üyenin katıldığı toplantıyla “partinin dizginlerini eline aldığını” yazan Fileleftheros gazetesi, Rum siyasetçinin geçici hükümlerle kurultaya kadar başkan seçildiğini belirtti.Gazeteye göre Karoyan başkanlık önerisini kabul etmesinin ardından yaptığı konuşmada; “eski kesimin lideri olmayacağını” söyledi.(İY/HÖ)