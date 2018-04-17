Güney Kıbrıs’ta Kaçak Ürünler

Lefkoşa, 17 Nisan 18 : Zürih’ten Larnaka Havalimanı\'na giden Amerikan kökenli bir çiftin tasarrufunda geçen Pazar günü gümrük memurlarına ibraz edilmemiş 21 bin Euro değerinde çeşitli ünlü marka ürünler ele geçirildiği haber verildi.
Haravgi gazetesi, AB ülkelerinden Güney Kıbrıs’a giderken yolcu beraberinde götürülebileceklerle ilgili yasal düzenleme çerçevesinde el konulan ürünlerin, mal sahipleri tarafından vergisi ödendikten sonra iade edildiğini yazdı.
Gazete dün sabaha karşı meydana gelen başka bir olayda ise, “Agios Dometios” (Ay. Demet- Metehan) sınır kapısından geçen bir Rum’un aracında 12 kilo tütün ele geçirildiğini yazdı.
Tütüne ve araca el koyan polisin, tutukladığı şahsı da para cezasını ödedikten sonra serbest bıraktığı kaydedildi.
(İY/FEZ)
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