Güney Kıbrıs’ta Hastaneden Taburcu Edilen Çocuk Hayatını Kaybetti!

İKİ DOKTOR TUTUKLANDI

Lefkoşa, 13 Mayıs 18: Güney Kıbrıs’ta Cuma günü basketbol sahasında oynarken düşerek başından yaralanan on yaşındaki Stavros Yorgallis’in hayatını kaybetmesinde ihmalleri olduğu öngörülen iki doktor tutuklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Stavros Yorgallis isimli on yaşındaki bir çocuğun cuma günü basketbol oynarken düşerek başından yaralandığını, Larnaka Rum Devlet Hastanesi acil servisine götürülen çocuğun taburcu edildikten sonra hayatını kaybettiğini yazdılar.





Gazete, Larnaka’da yaşanan olayın halkta infiale sebep olduğunu ve çocuğu muayene ettikten sonra taburcu eden iki doktor hakkında dün çıkarıldıkları Rum mahkemesi tarafından beş günlük tutukluluk kararı verildiğini aktardı.(SB/HÖ)