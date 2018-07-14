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Güney Kıbrıs’ta Erkeklere De Dulluk Maaşı Verilecek

Lefkoşa, 14 Temmuz 18 : Güney Kıbrıs’ta erkeklere de dulluk maaşı hakkı tanındı.

Güney Kıbrıs’ta Erkeklere De Dulluk Maaşı Verilecek

Lefkoşa, 14 Temmuz 18 : Güney Kıbrıs’ta erkeklere de dulluk maaşı hakkı tanındı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:41
Güney Kıbrıs’ta Erkeklere De Dulluk Maaşı Verilecek

Lefkoşa, 14 Temmuz 18 : Güney Kıbrıs’ta erkeklere de dulluk maaşı hakkı tanındı.
Politis gazetesi, Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda, eşini kaybeden erkeklere, eşini kaybeden kadınlarla aynı koşullar altında dulluk maaşı verilmesini öngören yasa tasarısının onaylandığını yazdı.
Gazete, konuyla ilgili daha önceki yasada, 1 Ocak 2018 itibarıyla eşini kaybeden erkeklere bu hakkın tanındığını; ancak bunun bir değişiklik önerisiyle, eşini kaybeden tüm erkeklere dulluk maaşı verilecek şekilde düzenlendiğini kaydetti.
Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yasayı onaylaması ve yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının akabinde dul erkeklerin tümünün maaş alacağı belirtildi.
(GE/ YIL)
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