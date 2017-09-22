Güney Kıbrıs:
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22 Eylül 2017 Cuma 09:07

Güney Kıbrıs’ta Elektronik Araç Mağazalarına Bombalı Saldırı Yapılıp, Ateş Açıldı

Güney Kıbrıs’ta 2 ayrı elektronik araç mağazasına bomba atılıp, ateş açıldığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs'ta Elektronik Araç Mağazalarına Bombalı Saldırı Yapılıp, Ateş Açıldı
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Lefkoşa, 22 Eylül 17 : Güney Kıbrıs’ta 2 ayrı elektronik araç mağazasına bomba atılıp, ateş açıldığı iddia edildi.

Fileleftheros’un haberine göre, 52 yaşındaki bir Rum’a ait elektronik araba mağazası dün sabaha karşı saat 03.30’da, kimliği henüz kesinleşmemiş kişiler tarafından konan bombanın patlaması sonucu büyük hasar aldı.
Gazete, elektronik araba mağazasının yeriyle ilgili detay vermezken, kamera kayıtlarında bombayı koyan kişilerin kaçtığı aracın tespit edildiğini ve aracın sahibi olan bir Suriye uyruklunun tutuklandığını yazdı. Haberde, Suriyelinin, aracının çalındığı ve olayla bir ilgisi bulunmadığı yönünde ifade verdiği kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da bulunan bir diğer elektronik araba mağazasına dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslarca, askeri silahla ateş açıldığını yazdı.

Haberde, açılan ateş sonucu mağazanın vitrini ile vitrinde bulunan 3 aracın hasar gördüğü kaydedildi. Her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

(GE/FEZ)

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