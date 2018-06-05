Güney Kıbrıs’ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Lefkoşa, 5 Haziran 18 : Güney Kıbrıs’ta, özellikle Trodos bölgesinde dün ceviz büyüklüğünde dolu yağışlarının etkili olduğu belirtildi.



Fileleftheros ve diğer gazeteler, Trodos bölgesi sakinlerinin dağları ve yolları örten dolular nedeniyle beyaz bir manzara ile karşı karşıya kaldığını yazdı.



Gazete ayrıca Mayıs ayındaki yağış miktarı seviyesinin yüzde 232’ye çıktığını ve son 24 saatte su miktarının 7 milimetreye ulaştığını belirtti.







(FK/FEZ)





