banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
219.415
DOLAR
5.5313
STERLİN
7.1570
EURO
6.3097
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı
Sazan teminata bağlandı
Sazan teminata bağlandı
Kiraları cebe atmış
Kiraları cebe atmış
Erdi avlamaya devam ediyor
Erdi avlamaya devam ediyor
banner282

Güney Kıbrıs’ta Bir Depoda 64 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, Limasol’a bağlı Agios Athanasios sanayi bölgesindeki bir depoda, dün gizlenmiş vaziyette 64 kilo hint keneviri ele geçirildiği ve olayla ilgisi bulunduğu düşünülen 54 yaşındaki bir Yunan’ın, polis tarafından tutuklandığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta Bir Depoda 64 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, Limasol’a bağlı Agios Athanasios sanayi bölgesindeki bir depoda, dün gizlenmiş vaziyette 64 kilo hint keneviri ele geçirildiği ve olayla ilgisi bulunduğu düşünülen 54 yaşındaki bir Yunan’ın, polis tarafından tutuklandığı haber verildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:08
Güney Kıbrıs’ta Bir Depoda 64 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, Limasol’a bağlı Agios Athanasios sanayi bölgesindeki bir depoda, dün gizlenmiş vaziyette 64 kilo hint keneviri ele geçirildiği ve olayla ilgisi bulunduğu düşünülen 54 yaşındaki bir Yunan’ın, polis tarafından tutuklandığı haber verildi.

Zanlının bugün mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini yazan Alithia gazetesi, Rum polisinin araştırmalarının, uyuşturucu maddenin menşei ve 54 yaşındaki şahsın uyuşturucunun son alıcısı olup olmadığının tespit edilmesi çabası içerisinde sürdüğünü ekledi.

Öte yandan gazete, Rum polisinin dün ise Lefkoşa’nın Rum kesiminde 30 ve 21 yaşlarındaki iki şahsı, tasarruflarında büyük miktarda çeşitli tür uyuşturucu tespit etmesinin ardından tutukladığını haber verdi.

Fileleftheros konuyla ilgili haberinde, tutuklanıp mahkemeye sevk edilen ve altı gün gözaltında kalmalarına karar verilen şahısların tasarruflarında, kokain, ecstasy, hint keneviri ve büyük miktarda para ele geçirildiğini yazarken, şahısların tasarrufunda 6 gram kokain, yaklaşık 300 gram kenevir, ecstasy olduğu düşünülen 4 gram ağırlığında 10 tablet ve yaklaşık 5 bin Euro para ele geçirildiğini ekledi.

(İY/HÖ)                      


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlkokul Öğretmeninden “ohi Günü” Töreninde Faşist Konuşma
İlkokul Öğretmeninden “ohi Günü” Töreninde Faşist Konuşma
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyine Ve Halka Son Gelişmeleri Aktaracak
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyine Ve Halka Son Gelişmeleri Aktaracak
Larnaka Türk Mezarlığında Arapça Yazılı Yeni Mezar Taşları
Larnaka Türk Mezarlığında Arapça Yazılı Yeni Mezar Taşları
Cobalt Havayolları Rum Yönetimi Aleyhinde İdari Mahkemeye Başvuru Yaptı
Cobalt Havayolları Rum Yönetimi Aleyhinde İdari Mahkemeye Başvuru Yaptı
“nemesis 2018” İcra Edildi
“nemesis 2018” İcra Edildi
Güney Kıbrıs’taki Barajlar Trajik Bir Görüntü Veriyor
Güney Kıbrıs’taki Barajlar Trajik Bir Görüntü Veriyor
Lute Guterres’ten “zaman daralıyor” mesajı getirdi
Lute Guterres’ten “zaman daralıyor” mesajı getirdi
“10’uncu Parseldeki Hazırlık Tatbikatları Tamamlandı”
“10’uncu Parseldeki Hazırlık Tatbikatları Tamamlandı”
Amerikalılar Exxonmobil’in Araştırmaları Konusunda Bm Güvenlik Konseyine Bilgi Verdi
Amerikalılar Exxonmobil’in Araştırmaları Konusunda Bm Güvenlik Konseyine Bilgi Verdi
Tatar’ın UBP Başkanı olması Rum gazetelerinde
Tatar’ın UBP Başkanı olması Rum gazetelerinde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim