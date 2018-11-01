Güney Kıbrıs’ta Bir Depoda 64 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, Limasol’a bağlı Agios Athanasios sanayi bölgesindeki bir depoda, dün gizlenmiş vaziyette 64 kilo hint keneviri ele geçirildiği ve olayla ilgisi bulunduğu düşünülen 54 yaşındaki bir Yunan’ın, polis tarafından tutuklandığı haber verildi.



Zanlının bugün mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini yazan Alithia gazetesi, Rum polisinin araştırmalarının, uyuşturucu maddenin menşei ve 54 yaşındaki şahsın uyuşturucunun son alıcısı olup olmadığının tespit edilmesi çabası içerisinde sürdüğünü ekledi.



Öte yandan gazete, Rum polisinin dün ise Lefkoşa’nın Rum kesiminde 30 ve 21 yaşlarındaki iki şahsı, tasarruflarında büyük miktarda çeşitli tür uyuşturucu tespit etmesinin ardından tutukladığını haber verdi.



Fileleftheros konuyla ilgili haberinde, tutuklanıp mahkemeye sevk edilen ve altı gün gözaltında kalmalarına karar verilen şahısların tasarruflarında, kokain, ecstasy, hint keneviri ve büyük miktarda para ele geçirildiğini yazarken, şahısların tasarrufunda 6 gram kokain, yaklaşık 300 gram kenevir, ecstasy olduğu düşünülen 4 gram ağırlığında 10 tablet ve yaklaşık 5 bin Euro para ele geçirildiğini ekledi.



(İY/HÖ)





