Güney Kıbrıs’ta Beş Şirket Internet Virüsünden Etkilendi



Lefkoşa, 17 Ekim 18: Güney Kıbrıs’taki beş şirketin, son dönemde yayılan bir bilgisayar virüsünden etkilendikleri bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, elektronik posta ve internet siteleri aracılığıyla yayılan “Dharma” isimli virüsün bilgisayarlardaki arşivleri kilitleyerek, kullanılamaz hale getirdiğini ve Güney Kıbrıs’taki beş şirketin bu virüsten etkilendiklerini yazdı.

Habere göre, virüsün etkilerinin kaldırılması için “Bitcoin” aracılığıyla ödeme yapılması istenirken, Rum polisi, Europol’le işbirliği yaparak konuyla mücadelenin yollarını arıyor.

(SB/FEZ)

