Güney Kıbrıs’ta Beş Günde 150 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi



Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Rum Polisi Narkotik Biriminin geçtiğimiz hafta içerisinde tespit etiği uyuşturucu rakamlarının, şok edici olduğu ifade edildi.



Geçtiğimiz Pazar gününden düne kadar, Rum kesiminde 150 kilo hint keneviri, 150 adet hint keneviri bitkisi ve yarım kilo kokain tespit edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, bunların Güney Kıbrıs açısından rekor miktarlar olduğunu belirtti.



Gazete, Rum polisi basın sözcüsü Stelios Sergidis’in açıklamalarına dayanarak, ele geçirilen 150 kilo kenevirin dört davayla alakalı olduğunu; 100 kilo kenevirin Pelendri’de bulunduğunu; 4 kilonun aynı gün Limasol’da ele geçirildiğini; 25 kilonun dün Hanya’dan gelen bir Yunanlının tasarrufunda tespit edildiğini; geriye kalan 1 kilonun da Lakadamya’da sakin 28 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda ele geçirildiğini belirtti.



Ülkenin, uyuşturucu taşınmasında bir nokta teşkil etmesinden ötürü, son yıllarda uyuşturucu tüketilen bir ülke haline geldiğini de yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta en fazla tüketilen uyuşturucu maddenin hint keneviri olduğunu ve bunu kokain ile amfetaminin izlediğini kaydetti.



Lakadamya’da sakin 28 yaşındaki şahsın tasarrufunda 1 kilo hint kenevirinin yanı sıra yarım kilo da kokain ele geçirildiğini kaydeden gazete, şahsın dün mahkemeye sevk edildiğini ve sekiz gün tutuklu kalmasına karar verildiğini ekledi.



STROVOLO’DA BİR TAVERNA’DA PATLAMA



Öte yandan gazete, Strovolo’daki Makedonittisa caddesinde bulunan bir tavernada dün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldiğini yazdı.



Patlamanın sonucunda meydana gelen zararın az olduğunu ve Polisin, olayın faillerinin yaptıkları bu eylemle bazı mesajlar vermek istediklerini düşündüğünü ileten gazete, patlamanın tahrip gücü düşük bir el bombasından kaynaklandığını ifade etti.



El değiştirmesinden ötürü dün restoranın ikinci çalışma günü olduğuna da işaret eden gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.



(İY/ÖK)

