Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu Seçiminde Oy Kullanacak Seçmen Sayısı

Lefkoşa, 18 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs 2019’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimi için hazırlıkların dün resmen başladığı ve prosedürlerle ilgili ilk toplantının yapıldığı bildirildi.Fileleftheros gazetesi, kütüğe kayıtlı olmayan 30 yaş altı 43 bin 500 Rum seçmen bulunduğunu ve Rum Yüksek Seçim Kurulu’nca, oy kullanmaya teşvik etmek adına 20 yaş altı 20 bin seçmene, kütüğe kaydolmaları için şahsi mektuplar gönderildiğini yazdı.Gazete, Güney Kıbrıs’ta, seçimde oy...



Lefkoşa, 18 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs 2019’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimi için hazırlıkların dün resmen başladığı ve prosedürlerle ilgili ilk toplantının yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kütüğe kayıtlı olmayan 30 yaş altı 43 bin 500 Rum seçmen bulunduğunu ve Rum Yüksek Seçim Kurulu’nca, oy kullanmaya teşvik etmek adına 20 yaş altı 20 bin seçmene, kütüğe kaydolmaları için şahsi mektuplar gönderildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta, seçimde oy kullanabilecek 18-30 yaş arası yaklaşık 137 bin kişinin bulunduğunu ve bunlardan 43 bin 500’ünün seçmen kütüğüne kayıtlı olmadığını belirtti.

Kıbrıslı Türk seçmenlerle ilgili olarak ise, yaklaşık 80 bin Kıbrıslı Türk’ün seçmen kütüğüne otomatik olarak katılacağını kaydeden gazete, AB üyesi seçmen sayısının da 2014 verilerine göre 7 bin 712 kişi olduğunu yazdı.

(GE/HÖ)

