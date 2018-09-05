Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu Seçimi 26 Mayıs 2019’da Yapılacak

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili seçiminin 26 Mayıs 2019’da yapılacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, AB ülkelerinde 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak seçimde, Güney Kıbrıs’ın 6 milletvekilini seçmek amacıyla 29 Mayıs 2019’da sandığa gideceğini yazdı.
(GE/HA)
Alithia gazetesi, AB ülkelerinde 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak seçimde, Güney Kıbrıs’ın 6 milletvekilini seçmek amacıyla 29 Mayıs 2019’da sandığa gideceğini yazdı.
(GE/HA)