



Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 2,5 olarak açıklandı.Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, 2018 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki enflasyon oranının, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 oranında artış gösterdiğini yazdı.Haberde, Temmuz ayının enflasyon oranının da yüzde 2,3 olduğu anımsatıldı.(GE/HA)