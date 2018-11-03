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Güney Kıbrıs’ta 20 Günde 214 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Rum polisinin 10 Ekim’den düne kadar gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarda, 214 kilo hint keneviri ele geçirdiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta 20 Günde 214 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Rum polisinin 10 Ekim’den düne kadar gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarda, 214 kilo hint keneviri ele geçirdiği haber verildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:04
Güney Kıbrıs’ta 20 Günde 214 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Rum polisinin 10 Ekim’den düne kadar gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarda, 214 kilo hint keneviri ele geçirdiği haber verildi.

 

Bunların “Kıbrıs” şartları açısından oldukça büyük oranlar olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, 214 kilo hint keneviri haricinde, aynı tarih aralığında 103 gram kenevir reçinesi, yarım kilo kokain, 157 hint keneviri bitkisi ve 16 bin Euro’dan fazla da para ele geçirildiğini kaydetti.

 

Güney Kıbrıs’ın uyuşturucu taşıma noktası teşkil ettiği ve uyuşturucunun tüketim için yurt dışına sevk edildiği 1980’li yıllardan bu yana, ülkede bu kadar büyük rakamlarda uyuşturucu madde tespit edilmediğine vurgu yapan gazete, şu an tespit edilen oranların ülke içi kullanımla alakalı olduğunu belirtti.

 

Gazete, Rum Polisi sözcüsünün açıklamasına dayanarak, Polisin diğer birimlerle işbirliği içerisinde, Rum Yönetimi’nin giriş-çıkış noktaları, aynı zamanda sınır kapılarında çabalarını yoğunlaştıracağını ekledi.

 

(İY/ÖK)                  

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