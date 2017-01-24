Güney Kıbrıs:
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24 Ocak 2017 Salı 07:39

Güney Kıbrıs’ta 194 Bin Vergi Mükellefinin Devlete 1,7 Milyar Euro Vergi Borcu Var

Güney Kıbrıs’ta 194 bin vergi mükellefinin, devlete 1,7 milyar Euro’luk vergi borcunun bulunduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs'ta 194 Bin Vergi Mükellefinin Devlete 1,7 Milyar Euro Vergi Borcu Var
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Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Güney Kıbrıs’ta 194 bin vergi mükellefinin, devlete 1,7 milyar Euro’luk vergi borcunun bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 194 bin vergi mükellefinden 126 binin devlete olan borcunun 1 Euro ile bin Euro arasında olduğunu ve bunun, toplamda 35,5 milyon Euro’ya tekabül ettiğini, en az  borcu olanların bu kesim olduğunu yazdı.

Haberde, en çok vergi borcunun ise 828 vergi mükellefine ait olduğu, bunların da toplam 386 milyon Euro borcu bulunduğu belirtildi.

GÜNEY KIBRIS’IN KAMU BORCU 19,7 MİLYAR EURO

Öte yandan Politis gazetesi de, Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun 2016’nın son 3 ayında artış kaydederek 19,7 milyar Euro’ya ulaştığını yazdı.

Haberde, bu rakamın, Güney Kıbrıs’ın Gayrı Safi Milli Hasıla’sının (GSMH) yüzde 110,6’sı olduğu kaydedildi.

(GE/ŞEB)

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