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Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs’ın, son 15 aydır yaklaşık 10 milyar Euro değerindeki paranın Rusya’ya geri döndüğü tek ülke olduğu belirtildi. 

Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs’ın, son 15 aydır yaklaşık 10 milyar Euro değerindeki paranın Rusya’ya geri döndüğü tek ülke olduğu belirtildi. 

08 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs’ın, son 15 aydır yaklaşık 10 milyar Euro değerindeki paranın Rusya’ya geri döndüğü tek ülke olduğu belirtildi. 

Filelefheros’ta yayımlanan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yurt dışındaki Rus sermayesinin ülkeye geri dönüşünü teşvik ederek Rus ekonomisini iyileştirmeyi amaçlasa bile, “Frans Research Group”un son araştırmasının, Rus sermayesinin ülkeye dönmediğini gösterdiği ifade edildi.

ZENGİNLERİN SERMAYESİNİN 3’TE 2’Sİ RUSYA DIŞINDA

Gazete “Kıbrıs Aracılığıyla Rusya’ya 10 Milyar Euro” başlıklı haberinde, araştırmaya göre Rus milyoner ve milyarderlerinin sermayelerinin 3’te 2’sinin Rusya dışında bulunduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın bu meselede diğer ülkelerle kıyaslandığında tek kaybeden olduğunun görüldüğü, çünkü Rusya Merkez Bankası’nın güncellenmiş son verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın, son 15 aydır yaklaşık 10 milyar Euro değerindeki paranın Rusya’ya geri döndüğü tek ülke olduğuna işaret edildi.

Bunların Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bulunan şirketlere ait sermayeden ibaret olduğunu ifade eden gazete, Güney Kıbrıs’la kıyaslandığında, Rus paralarının bulunduğu diğer ülkelerin bu kadar sermaye kaybetmediklerini ekledi.

(İY/GÜL)

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