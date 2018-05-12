Güney Kıbrıs-japonya İlişkileri Açısından Tarihi Gün



Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Güney Kıbrıs-Japonya ilişkilerinde dün tarihi bir gün yaşandığı belirtildi.



Japonya Büyükelçisi Shinichi Nakatsugawa’nın, Japonya’nın Güney Kıbrıs’taki ilk büyükelçisi olarak dün görevi devraldığını yazan Fileleftheros gazetesi, Japon büyükelçinin görev merkezinin “Lefkoşa” olacağını belirtti.



Daha önceki Japon büyükelçilerin görev merkezlerinin “Kıbrıs” değil başka başkentler olduğunu kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, yayımladıkları mesajlarda bu anın tarihselliğine atıfta bulunarak, bu durumdan memnuniyet belirttiklerini ekledi.



(İY/ÖK)

